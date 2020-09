SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Vähil on tõsise suhte pitseerimiseks planeetide õnnistus 

Ühtlasi on Saturn käed löönud Jupiteriga – ning nende kahe koostöö kaldub tavaliselt olema viljakas. Elujärje või -hoiakute parandamine läheb hiilgavalt, ka suurte muutuste tegemiseks on Vähil kaalukate planeetide õnnistus. Nii et käes on õige aeg oma südame kinkimiseks või kallimale jah-sõna ütlemiseks.