SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Kaksikud võivad armastuse leida koduses keskkonnas 

Augustiks said aga enesekindluse tagasi ja märkasid kindlasti, et oled taas oma sõiduvees ning pulbitsed kirest. Septembri algusest oktoobri alguseni tasub vallalisel Kaksikul silmad lahti hoida oma kodukandis, koolis või argiseid käike tehes. Pealtnäha kerglasest vestlusest võib sündida suhe, mis pole küll ehk väga pikaealine, kuid annab elurõõmu. Püsisuhtes Kaksik võiks kallimaga ette võtta lühikese reisi, kuid mis peaasi – hoida suhteid mängulisi sõnumeid saates.

Oktoober on pigem kodune kuu ning ka armastuse võid leida kellegi teise koduseinte vahelt. See suhe tuleb tõenäoliselt intiimne ja sentimentaalne, kuid selle varjupooleks on klammerdumine. Kui sul on sihiks abielu, on oktoober aga väga õige aeg kaaslast otsida. November on Kaksikute jaoks mängulisem ajajärk, kuid ole valvas ka draamade suhtes. Novembri lõpust detsembri keskpaigani sõlmitud inimsuhteid iseloomustab praktiline meel, kuid tegu võib olla ka sugulashingede kohtumisega.