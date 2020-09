Ozzy Osbourne'i kolmeaastasel lapselapsel diagnoositi koroona 

Minnie on Jack Osbourne'i ja tema eksabikaasa Lisa Stelly kolmest tütrest noorim. Lapse haigestumise paljastas vanaema Sharon oma saates "The Talk". "Minniega on kõik korras, tal läheb kenasti," toonitas ta. "Mul seda [haigust] pole. Tema issil ka pole. Tema emmel ka pole. Tema õdedel ka pole."

Sharoni sõnul nakatas Minniet keegi Jacki alluv. "Ta on ainult kolmene - see tõestab, et ka lapsed võivad Covidisse jääda," rõhutab hevilegend Ozzy abikaasa.