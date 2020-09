VÕETUD MEES! Erik Orgu vallutas 16 aastat noorema kaunitari südame 

"Jah, oleme koos!" kinnitab Erik uut suhet, kuid teemal pikemalt peatuda ei soovi. Mehe väljavalitu Desiree tegeleb laulmisega ja sai avalikkusele tuntuks "Eesti laul 2018" poolfinaalis looga "On my mind". Lisaks tegeleb naine jumestusega ja alustas 2019. aastal õpinguid Tallinna ülikooli riigiteaduste erialal.

Desiree Mumm ja Erik Orgu Foto: Kuvatõmmis/Instagram.com/Desireemumm

Alles veebruaris pihtis Erik, et suhete asja ei tasu tõsiselt võtta seni, kui lubadused preestri ees antud. "Mis puutub tunnetesse, siis ma ei saa aru, kuidas saab tahta kedagi, kui see teine sind ei taha. Või kui on küll tekkinud armuleek, aga ühel hetkel mina ei tundu enam tema jaoks sobiv," rääkis mees ajakirjas Anne&Stiil. "Jah, varem valasin pisaraid, vaatasin taevasse ja küsisin, miks ma ei kõlba... Võib-olla nutan kunagi jälle või nutab keegi minu pärast, aga ei tasu seda suhete asja nii tõsiselt võtta. Välja arvatud siis, kui on antud lubadused preestri ja suguvõsa ees."