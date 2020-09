Lennoni mõrtsukas palus Yoko Onolt vabandust 

Toona 25aastane Chapman tulistas 40aastase eksbiitli pihta neli kuuli. See toimus Yoko silme all. Ligi 40 aastat vangis istunud mõrvar tunnistas 19. augustil vabastamiskomisjoni ees, et tappis muusiku kuulsuse saavutamise nimel. Enda sõnul vääriks ta surmanuhtlust. "Tahan veel kord kinnitada, et kahetsen oma kuritegu. Mul pole mingeid vabandusi. See oli ainult kuulsuse nimel."

Chapman mõistab enda sõnul, et Lennoni tapmine oli ääretult isekas tegu. "Kahetsen talle [Onole] põhjustatud valu. Mõtlen sellele kogu aeg."