„PUUDUTA MIND“ | Orgasmide kuninganna Karolin Tsarski: naised võiksid rohkem tähtsustada oma seksuaalset rahulolu 

“Minu jaoks on naise allikaks just seksuaalenergia, kuna see on algne loovenergia, millest me sündisime. Seega toidab see kõiki teisi naiselikkuse aspekte, mis võivad varieeruda olenevalt täielikult sellest, kellele mis omapärane on. Olgu selleks siis emalikkus või tarkus või kirglikkus. Naiselikkuse võlu ongi tema lõpututes variatsioonides. Aga liigselt ennast sulgedes võib see vaba ja loomulik eneseväljendus lukku jääda. Sel juhul oleks oluline seda avada, et igaühe naiselikkuse väljendus saaks vabalt voolata,” ütleb ta.

Karolini sõnul võiksid naised kindlasti rohkem tähtsustada oma seksuaalset rahulolu ja kui nad ei ole rahul, siis sellega tegeleda, kuna see mõjutab nii otseselt kõiki elu aspekte. “Vaikselt kannatamine ei vii kuhugi ning piinlikkus sellest rääkida viib oma vajaduste allasurumiseni. Partnerluses võiks küll see teema olla midagi, millest saaks vajadusel rääkida,” selgitab ta.

Karolin ise ütleb, et on teadlikum, tasakaalukam, rahulolevam, tervem ja õnnelikum kindlasti, pärast seda kui õppis olema ühenduses oma naiselikkuse allikaga ehk nautima rahuldust pakkuvat seksuaalelu, mis tema jaoks toetab elukvaliteeti üldiselt. “Aga kindlasti ma alles õpin elu, teen vigu ja ei oska alati väljakutsetega harmooniliselt hakkama saada. Selleks, et olla õnnelik, on kõige olulisem olla enda vastu aus, teada oma väärtusi ja siis tasapisi samm-sammult hakata kõiki oma elu aspekte nende väärtuste järgi joondama. Harjumustest, mis ei toeta õnnelikkust ei pruugi olla lihtne vabaneda, aga kõik on võimalik,” selgitab ta.

Karolin räägib tihti ka meeste seksuaalsusest, kuid samas puudutab ka mehe ja naise seksuaalsuse erinevusi. Seda sellepärast, et meestel oleks lihtsam naisi mõista. Ta sõnab, et seksuaalsuse teema on ühiskonnas vastuoluline, ent ta on otsustanud selle enda missioniks võtta, kuna arvab, et on oluline tõsta seksuaalsus austusväärsele kohale. “Kuna on liiga palju naisi, mehi ja paare, kelle seksuaalelu ei ole rahuldatav ning sellest on liiga piinlik ka paaridel omavahel rääkida, siis pean mina oluliseks, et selle asemel, et vaikuses kannatada ja teadmata mida teha või kuhu pöörduda, saaks rääkida või selle nimel midagi teha,” räägib ta.

“Kindlasti ei pea keegi oma seksuaalelust avalikult rääkima, kui ta seda ei eelista ning igati õigustatud on jätta intiimsus magamistuppa. Kuid partnerid võiksid vähemalt omavahel tunda ennast vabalt ning kvaliteetne ja hariv info teema kohta võiks olla paremini kättesaadav.”

Kui oled väsinud, puhka