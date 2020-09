Eeva Helme abikaasa Martinist: tal võib selja taga olla tohutult pikk tööpäev, aga ikka silmad säravad 

“Toetan teda ükskõik, mis elu toob. Oleme alati üksteise kõrval. Martin teeb poliitikat tõelise kirega. Kuigi tal võib selja taga olla tohutult pikk 14 tundi kestnud tööpäev, siis koju tulles silmad ikka säravad,” räägib Martini abikaasa Eeva.

“Ajakirjandus on meile isiklikus plaanis nii palju haiget teinud ja tulebki valida, kellele vastad ja ennast avad või oma koju lased. Alguses sain eriti haiget: kui 2015. aastal EKRE Riigikogusse valiti, oli väga raske. Mul oli siis veel halb komme, et ärkasin hommikul üles ja lugesin kõik portaalid ja artiklid läbi, aga see hakkas ennast hävitama. Enam ma seda ei tee," lisab Eeva.

Ka Martini ja Eeva lapsed on näinud avaliku elu tegelaseks olemise pahupoolt. “Kahjuks on ebameeldivad seikasid juhtunud, aga õnneks kaks vanemat tütart käivad Vanalinna Hariduskolleegiumis ja kohe, kui mingisugune tulisem teema ühiskonnas kerkib, oskavad nad seda reguleerida nii, et lapsed ei kannataks,” kiidab Eeva sealseid õpetajaid. “Põhikoolis oli tegelikult halba suhtumist näha ka õpetajate poolt, kes sõna otseses mõttes peedistasid. Ühiskonnaõpetuse tunnis öeldi tütrele, et tema arvamus ei maksa midagi ja hoidku suu kinni. Hakati tegema moodsat propagandat, tütar vaidles vastu ja pandi kogu klassi ees paika,” lisab Martin.