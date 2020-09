SUUR TÜLI | Endine väimees viskas vanapaari kodust välja: olime ilma vee ja elektrita 

Milvi sõnul müüs Kakumäe maja ehituseks kolmetoalise korteri maha tema tütar Maire ja garaaži pealse osa jaoks müüs kahetoalise korteri maha tema koos Velloga. “Meil lihtsalt pole raha, et temaga kohtusse vaidlema minna. Kaks korterit oleme siia ehitanud ja oleks imelik kaks kätt taskus ära kolida. Ma olen juristi juures ka käinud, aga kohtuprotsessid on liiga kallid. Enim teeb haiget see, et jääme kõigest ilma,” kurvastab vanaproua. Küll aga suudavad Milvi ja Vello kõik maja ehitusega seonduvad väljaminekud ära tõestada, sest kõik kulud on väljavõtetes näha.

Samal teemal Inimesed Kasulapsi kiusanud aasta ema räägib oma versiooni: nad valetasid. Ma ei ole kuritegudes süüdi! Kakumäel asuva maja omanik Raimo arvab, et tema kohta käiv jutt on vale. “Mind mustatakse avalikult ja tahetakse mainet rikkuda. Saime varem tõepoolest hästi läbi ja seepärast tulin neile ka vastu ning lubasin nad siia elama,” räägib mees. “400 000 krooni maksid nad kokkuleppel, et investeerivad majja, ehitan selle lõpuni ja nii kaua ma üüri ei küsi. Kui aeg oli nii kaugel, et pidi hakkama üüri maksma, ei tahetud sellest sugugi juttu teha. Nad on siiani tasuta elanud, sest pole kordagi maksnud üüri ja mul on mitukümmend tuhat eurot saamata. Nad on tegelikult minu ülalpidamisel,” sõnab mees ja kinnitab, et on kõik arved neile esitanud.

Ilma veeta on ka Raimo ise. “Asi ei ole arvete maksmises, vaid nende enda tütar kaebas tehnovõrkudele, et siin krundil on veemõõdiku väline kraan, mille peale tuldi kohale ja keerati vesi kinni. Sain selle maja kingitusena oma isalt ja mina sellest veemõõdiku välisest kraanist ei teadnud,” selgitab mees. “Elektri lülitasin välja kuuks ajaks, et nad saaksid aru, et peavad kommunaalmaksed ise ära maksma ja mina neid üleval ei pea. Nad ei taha mitte sentigi maksta, kuigi kõik arved on esitatud. Põhimõtteliselt tahan, et nad siit välja koliks, sest nad on oma tütrega väga palju haiget ja halba teinud. Need vanainimesed on hundid lambanahas.”

Abi Haabersti linnaosa valitsuselt

“Kui saime teada, et Raimo tahab meid välja kirjutada, läskime linnaosa valitsusse: näitasin omavahel sõlmitud paberit ja öeldi, et meid ei kirjutata välja ja meil on õigus siin elada. Haabersti linnaosa valitsusest on väga palju abi olnud,” ütleb Milvi.

“Kui need kaks eakat helistasid ja ütlesid, et neil on on elekter välja lülitatud, olime jahmunud, sest väljas oli päris jahe aeg. Kohtusin ka isiklikult majaomanikuga ja üritasin selgitada, et on ebaseaduslik sellisel viisil elektrit välja lülitada, seda peab tegema kohtu kaudu. Kohtumise käigus sain aru, et majaomanik ei peatu ja teeb kõik selleks, et nad sealt välja tõsta,” ütleb Haabersti linnaosa vanema asetäitja Andres-Marius Rosenblatt.