Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestlastelt võeti kümme tonni piiritust käest 

Reinhold läkski. Ise ühes mootorpaadis koos kolme Narva näitsiku ja ärikaaslastega, et pärast kauba üleandmist Lavansaaril tuttavate juures pidu panna. Piiritus oli teises mootorpaadis nimega Vaba.

„Kõik läks nagu nootide järgi,“ kirjutab Waba Maa. „Kui oldi umbes saja meetri kaugusel kaldast, siis tuli korraga ranna poolt vastu lavansaarlaste salakaubavedajate mootorpaat. Eestlased pidasid neid samadeks, kes piiritust ostsid ja ettemaksugi tegid. Alles siis, kui mootorpaat oli nende vahelt läbi sõitnud, eestlaste taha jõudnult ümber pööras ja äkitse ilma hoiatuseta tule Vaba pihta avas, saadi aru, et kõik on viltu. Vaba kaks meeskonnaliiget hüppasid kajutisse varju, kapten tõstis käed püsti ja andis alla. Vaba polnud enam vaba. Mootorpaat ühes laadungi ja meeskonnaga arreteeriti ja viidi Viiburi sadamasse. Reinholdi ja kompanjonide kahju on umbes 300 000 Soome marka.“