Tele ÕIGE VÕI VÄÄR? Taani telesaates näidatakse lastele porgandpaljaid täiskasvanuid Ohtuleht.ee , täna, 16:14

Foto on illustreeriv. Foto: Pexels.com

Ingliskeelses meedias on ohtralt poleemikat tekitanud taanlaste telesaade, kus kooliealised lapsed viibivad paljaste täiskasvanute seltsis. Saate tegijate eesmärk on edendada positiivset hoiakut igasuguste kehakujude suhtes ja võidelda häbistamisega, vahendab New York Times.