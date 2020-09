Marek Sadam leinab ustavat sõpra: kuidas ma seda kõike ilma sinuta teen? 

"Sa kirjutasid minuga koos nii palju ja ma ei tea, kuidas ma seda kõike ilma Sinuta teen? Palun ole siin, mu grifoon. Loodan, et Sinu loost ja elust said ja saavad abi paljud hüljatud, mahajäetud. Usun, et enesele teadmata olid heategija," meenutab muusik.