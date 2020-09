Inimesed Suri ansambli The Emotions lauljanna Pamela Hutchinson Toimetas Triin Tael , täna, 12:44 Jaga: M

Foto: Facebook/The Emotions

Hittidest "The Best of My Love" ja "So I Can Love You" tuntud ansambli The Emotions lauljanna Pamela Hutchinson suri 61 aasta vanuses.