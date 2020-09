Noortebändi poolfinalist Tanel Vaikjärv: kui ma mõnel päeval bändiga ei tegele, on tunne, nagu midagi oleks puudu 

Arvan, et Noortebänd on väga heaks hüppelauaks just alustavatele muusikutele, sest see üritus pakub artistile juba nii palju – koolitusi, pildistamisi, esinemisi, intervjuusid ja professionaalset tiimi. Kui osata seda võimalust õigesti kasutada, siis usun, et Noortebändist saab väga mõnusa põhja alla, et alustada või jätkata enda teekonda muusikas.