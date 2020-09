SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Vabadust ihkav Sõnn üllatab kõiki 

Iseseisvustung võib varjutada kõik muud tungid ning jätta jälje ka su romantilisele elule. Pole võimatu, et Sõnni suhted on nüüd heitlikud. Õnneks läbib su vaimu ja seikluse sektorit kuni detsembrini Jupiter, kes aitab pingeid veidi vähendada. Võid küll kõvasti tööd rabada, kuid saad siiski ka lõbutseda. See annab sulle enesekindlust.