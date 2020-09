SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Jäär tõmbub endasse ja võib vaagida elumuutusi 

14. septembrist 16. oktoobrini liigub Jäära su läbi Eros, mis muudab su seksapiilseks ja ärgitab erootilisi impulsse. Kuid Erose külaskäik toimub su valitseja Marsi karmi pilgu all – ja paraku on Marss 13. novembrini retrograadis ning muudab ihad ja nende elluviimise üsnagi keerukaks. Kuna Marss on energia, aktiivsuse, seksuaalsuse ja viha planeet, avaldab tema tagurpidikäik sulle pärssivat mõju. Partner võib märgata, et oled endassetõmbunud ega ilmuta intiimsuste vastu huvi. Võid tunda, et sul napib enesekindlust ja tiivad oleksid otsekui kärbitud. Oled ettevaatlikum ning võimalik, et armuväljavaadete suhtes pessimistlikum.