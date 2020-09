Üritused Hard Rock Laager kuulutas välja järgmise aasta juubelifestivali kuupäevad Toimetas Terttu Jazepov , täna, 09:37 Jaga: M

Hard Rock Laager Foto: Promomaterjal

Tuhandete raskemuusikaaustajate aasta tippsündmus Hard Rock Laager kuulutas välja järgmise aasta toimumiskuupäevad, milleks on 2.- 3. juuli. Hard Rock Laager tähistab Vana-Vigala müstiliselt kaunis jõekäärus tuleval suvel uhkelt juba 20. sünnipäeva.Möödunud Hard Rock Laager jäi paljudele meelde kui selle aasta esimene ja suurim raskemuusika festival Euroopas. “2020 meid ei murdnud ja kuigi olukord maailmas on jätkuvalt habras, läheme me juubeliaastale vastu kindla plaaniga korraldada festival täismahus, parima võimaliku programmiga," kinnitab Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.