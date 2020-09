Janne uus singel on produtseeritud Los Angeleses Echo Bari stuudios. Loo produtsent on Mazur Ahmad Zafr ehk The Universe ja selle on kokku miksinud Grammy võitja Bob Horn. Janne kiidab koostööd The Universe'iga, kes produtseerib ka tema uue albumi.

“Ma tunnen, et olen liiga pikalt ainult ingliskeelsele muusikale keskendunud. Hiljuti mängisin oma uut muusikat vanaemale ja ta oli väga kurb, et sõnadest aru ei saanud. Nii tekkis idee lugu just tema jaoks eestikeelseks kirjutada. Koos Maia Vahtramäega kirjutasime sellele loole väga ilusad eestikeelsed sõnad,” räägib Janne.