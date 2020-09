PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 23. september 

Palju õnne, Kaalud! Algav eluaasta annab rohkelt uusi võimalusi ja tegutsemisvabadust. Ära jää ootama, et keegi teine asju otsustaks, haara initsiatiiv enda kätte! On aeg ellu viia see, millest seni oled salamisi unistanud. Vaja on julgelt tegutseda ning kaasata inimesi, kes oskavad sulle arukat, praktilist nõu anda.