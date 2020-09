PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 22. september 

Probleeme on võimalik tunduvalt suurendada, kui sa neile palavikuliselt mõtled. Niisugustele asjadele, mida sa absoluutselt muuta ei suuda, pole hetkekski mõtet mõelda.

Täna kell 16.31 jõuab Päike Kaalude märki, just sel hetkel algab kalendrisügis. See on sinu jaoks oluline periood, mil tasub pühenduda iseenda vajadustele.