"Ma olin põlvili vanaisa laua peal ja seal oli ajaleht. Äkki ma lugesin ja sain aru – Noorte Hääl. Ma ronisin laua pealt alla ja jooksin kõrvaltuppa, kus mingi seltskond istus laua taga ja röökisin: "Noorte Hääl! Noorte Hääl! Noorte Hääl!". Nad ei saanud aru, et mis Noorte Hääl, mõtlesid, et laps on lolliks läinud," meenutab Volkonski saates "Hommik Anuga".