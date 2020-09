Noortebändi poolfinalist Avangardium: naerame alati, et me ei suuda oma žanrit defineerida 

Teame omast käest, milline muusikamaailmas navigeerimine bänditegemise algusaastatel on: suunda kätte keegi ei näita, mingisugust ühtset õpetust sellest, mis on õige, mis vale ja kuidas tegutseda, ei ole. Tutvusi leida ja esinemisi saada ei pruugi ka algul lihtne olla. Selline üritus on kindlasti heaks suunanäitajaks.

Meie tulime siia teiste, varem osalenud bändide soovitustel. Öeldi et on väga lõbus, hea väljakutse ja saab proovida asju, mida ise omaette nokitsedes läbi proovida ei saaks, n-ö näha muusikamaastikku veidi lähemalt. Meie jaoks on väike väljakutse alati hea ja edasiviiv, loodame kohtuda teiste noorte muusikutega ja luua uusi sõprussidemeid, ehk saab mõnega neist kunagi koos esineda.

Mis võiks teile konkursil võidu tuua ehk mis eristab teid teistest poolfinalistidest?



Otsustasime seda küsida meie sõprade käest, et näha, mis nemad arvavad.

Joonas Võrust: „Raske öelda, peab veits mõtlema.“

Joel Tallinnast: „It's not about the end result, but about the friends you make along the way.“