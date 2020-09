Oja räägib, et õnnetus juhtus, kui nad pidid kivide peal jooksma. Tema jalg jäi aga kivide vahele kinni ja ta kukkus nii õnnetult, et murdis rangluu. „Kuna vahemaad olid Lapimaal väga pikad, siis meie hakkasime ühelt poolt sõitma ja kiirabi teiselt poolt vastu sõitma. See võttis aega umbes 40 minutit. Valu ma ei tundnud, ma ei saanud lihtsalt kätt üldse liigutada. Kui kiirabi nägin, siis oli kõik, ma ei saanud enam autost välja. Nad tegid mulle süsti ja ma arvan, et see oli morfiin, sest järgnev oli väga põnev,“ meenutab ta.