Koolis kiusatud noormees avaldas üleelatust raamatu: ma ei mäleta päeva, kus mulle poleks halvasti öeldud 

Marko meenutab, et teda hakati kiusama juba 1. klassis. „Mind hakati kiusama ilmselt selle pärast, et mul polnud enesekindlust. Ma ei rääkinud sellest kellelegi ja minu vanemad kuulsid ainult lugusid, mis olid tõsisemad. Mulle öeldi väga halvasti mitte ainult minu, vaid ka perekonna kohta.“

Siiani on tal valus meenutada tõrjumist, mille osaks ta sai. „Mind kas jäeti kuskilt välja, kasutati vägivalda või öeldi midagi. Ma ei mäleta, et oleks olnud selline päev, kus mulle poleks midagi halvasti öeldud. Kui vahetunni ajal läksid teised klassist välja ja klassi ei saanud jääda, läksin koridori lõppu või treppide juurde, kus kedagi polnud.“

Jakimenko tundis end teistsugusena, sest ei osanud r-tähte öelda. Pärast kaheksandat klassi otsustas ta Raplamaa pisikesest koolist tulla Tallinnasse kooli ja otsida siit abi ka oma r-tähe hääldamise probleemile. „Tegelikult on väga suur probleem, kui inimene teistmoodi räägib. Võib-olla oli see ka põhjus, miks sulgusin endasse ja minu sotsiaalsed oskused ei arenenud nii kaugele, et kiusamisest rääkida. Mingil hetkel ei tahtnud ma enam üldse rääkida. Enne, kui ma midagi ütlema hakkasin, mõtlesin oma peas valmis lause, kus poleks r-tähte,“ räägib ta.

Jakimenko polnud ainus, keda kiusati, võeti ka teiste klassikaaslaste kallal. „Tunnen siiani, et tegin valesti, et ma vahele ei läinud, kui ühel klassivennal võeti kätest ja jalgadest kinni ning pandi pea prügikasti. Lisaks lõi üks klassivend teisele selja tagant puust haamriga pähe või pandi puur samal ajal tööle, kui inimene seda sättis. Minu puhul võtsid klassivennad viilid ja proovisid mind sädemetega hirmutada ja ehmatada,“ avaldab ta, et paljud asjad juhtusid just tööõpetuse klassis, kus peaks olema väga suur distsipliin.