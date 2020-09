GALERII | 5 aastat 5MIINUST: kohutavast kahesest on saanud tõsiseltvõetav poistebänd 

Algselt Patarei merekindluses toimuma pidanud kontsert toimub suurenenud koroonaviiruse leviku tõttu Telliskivi kvartalis, et inimestel oleks rohkem ruumi teistega distantsi hoida. Seda ka tehakse, välja arvatud muidugi täiesti lava ees. Iga soovija saab sisenedes kaasa haarata ühekordse maski, lisaks on igas müügipunktis käte desinfitseerimise võimalus.

Viienda sünnipäeva puhul tuleb esitusele läbilõige bändi hittidest, kuid on näha, et rahva kütavad tõeliselt üles ikkagi nende viimased hitid. Mehi näeb laval vähemalt kolmes erinevas kostüümis, tüüpilised esinemisriided muutuvad loo „Paaristõuked“ ajal talveriieteks ning värskeimat hitti „Loodus ja hobused“ tullakse esitama samas kostüümis, mida võib muusikavideos näha. „Mida v****, mul on taskus dünamiit,“ leiab Kohver laval mantlitaskust ka väikse üllatuse.

„Loodus ja hobused“ on lausa nii edukas, et loo lõpus sõnab emotsionaalne Sir Lancelot „T***, see oli mega ilus.“ Paistab, et ka publik arvab seda, sest üle väljaku kostub ainult „Korrata!“. Sünnipäevalapsed pole kadedad ja otsustavadki loo uuesti esitada.