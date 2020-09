Surmasuust päästetud Taani prints alustas uuel tööpostil 

51aastast printsi tabas eluohtlik terviserike Lõuna-Prantsusmaal, kus tal on häärber. Joachim viidi Toulouse'i haiglasse, kus talle tehti ajulõikus, ning ta viibis mitu päeva intensiivravil. Arstid ennustasid printsile õnneks täielikku paranemist.

Taani kuningakoda teatas hiljem, et kuninganna Margrethe noorem poeg pääses üheksa päeva pärast lõikust, 3. augustil, haiglast kodusele ravile. Paistab, et nelja lapse isa on tõesti jõudsalt kosunud, sest hiljuti alustas ta uuel tööpostil - Pariisis asuva Taani suursaatkonna kaitseatašeena.