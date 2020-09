Padar ei mäleta, millal esimest korda Joalaga kohtus, kuid koos veedetud hetki oli neil parasjagu. Saates "Hommik Anuga" meenutab ta 2000ndate algust, kui Padar bändiga Speed Free pubides esinemas käis. "Tihtilugu oli niimoodi – ta oli ju melomaan –, et ta sai kuskilt Ameerikamaalt jälle uue kihvti plaadi. Tal oli tohutu hea helisüsteemiga Jaguar ja käisime seal kahe set'i vahel ühte lugu kuulamas, siis läksin ning tegin oma esinemise ära ja läksime autosse järgmist lugu kuulama. Talle meeldis väga rock ja blues."

Tanel mängis Joalale ka tihti oma demosid ette. "Täna võib öelda, olin oma demode mängimisega ikkagi liiga uljas. Kujuta ette, et sul on esmakordselt võimalus kellelegi oma demo ette mängida ja selleks on härra Jaak Joala ning sa loodad sealt head kriitikat saada – sa pead ikka natuke siniste silmadega olema," räägib ta.