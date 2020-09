Diana Lorents telemaailmast: ma ei teadnud toona, et elu väljaspool telet on palju vabam 

“Televisioon on väga hästi komponeeritud tegelikkus – tegevus, mis toimub väga piiratud väljal ja tugevates raamides,” kirjeldab Diana ajakirjas Eesti Naine. “Mis ei tähenda, et selles komponeeritud tegelikkuses nalja ei saa või tore ei ole. On! Väga. Sest raamid loovad turvatunde ja seda vajab inimene vaat et kõige rohkem. Et päris elu, või õigemini elu väljaspool telet, on palju vabam, seda ma siis veel ei teadnud.”