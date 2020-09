Elizabeth II võttis vägistaja Weinsteinilt kuningliku tiitli 

London Gazette'is avaldati ametlik teadaanne, mille andmeil andis kuninganna korralduse tühistada Weinsteini kuninglik tiitel ning eemaldada ta ordu registrist. Tegu on ülimalt haruldase sammuga, mille monarh astub, kui tiitli saaja on häbistanud aumärkide süsteemi - näiteks mõistetud süüdi kriminaalkuriteos ning määratud pikemaks kui kolmeks kuuks trellide taha, seletab New York Post.