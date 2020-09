„MA LÕIN KOLETISE!“ Paris Hilton peab nüüdisnoorte põhipahet enda süüks 

Esimeseks tõeliseks suunamudijaks peetud Hilton (39) väidab, et tema ja ta endine südamesõbranna Britney Spears leiutasid selfide tegemise. Nüüd, küpsemana, valutab ta teismeliste sotsiaalmeediahulluse ja välimusekultuse pärast südant. "Kas sa tunned, et vastutad selle eest? Sa oled ju öelnud, et olid kõige selle looja," küsib uues Youtube'i dokumentaalis "This Is Paris" intervjueerija.

Hiltoni hotelliketi pärijate hulka kuuluv Paris on muutnud nüüdisaja kuulsuse palet, märgib Daily Mail. Ta sai kuulsaks tänu kuulus olemisele, nagu nüüd öeldakse. Hiltoni endine stilist Kim Kardashian (39) on rääkinud, et õppis kõiki kuulsuse nippe just nimelt Pariselt.