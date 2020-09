Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis oli oma Mathias Rusti juhtum 

Haapsalu sõjalennuvälja radarid panid küll tähele väikelennuki lähenemist Rootsi poolt, aga arvati, et küllap on see osa parasjagu käivast õppusest. Lõpuks märkas väikese Skyhawki lähenemist Kõpu poolsaarele piirivalve vaatlustornis olnud sõdur, kes kohusetruult sellest ülemustele teatas. Nood kaotasid pea.