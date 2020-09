Inimesed ÕL VIDEO | Kihnu Virve: „Inimene mõtleb küll, et ta ise juhib oma elu, aga olen aru saanud, et ei juhi ta ühtigi. Saatus juhib.“ Katrin Helend-Aaviku | Video: Tiina Kõrtsini , täna, 22:30 Jaga: M

„Mul on miljon asja elus juhtunud,“ ütleb Virve auravaid saiu patsutades. „Mul tüdrukud ütlevad, et küll sinust saab igale poole! Ja saabki!“ Virve kõõksub hingepõhjast naerda ja ütleb siis tõsinedes: „Aga tead, kui hirmus see on, kui hakkad tagasi mõtlema kõiki neid aegu. Päris kole oli niimoodi surmaga silma vahtida.“