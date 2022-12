ÕL ARHIIV | Kihnu Virve on seisnud korduvalt surmaga silmitsi: „Inimene mõtleb küll, et ta ise juhib oma elu, aga olen aru saanud, et ei juhi ta ühtigi. Saatus juhib.“

„Mul on miljon asja elus juhtunud,“ ütleb Virve auravaid saiu patsutades. „Mul tüdrukud ütlevad, et küll sinust saab igale poole! Ja saabki!“ Virve kõõksub hingepõhjast naerda ja ütleb siis tõsinedes: „Aga tead, kui hirmus see on, kui hakkad tagasi mõtlema kõiki neid aegu. Päris kole oli niimoodi surmaga silma vahtida.“