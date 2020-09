Inimesed Tommi Korpela: „Mis filmitäht või seksisümbol... Soomes?!? What the F.ck?!“ Gerda Kordemets , täna, 16:26 Jaga: M

GALERII

TEGUS MEES: Tommi Korpelale meeldib, kui tal on palju ja erinevat tööd – filmitööd vahelduseks teatritööle ja vastupidi. „Sama ameti eri vormid,“ räägib ta. „Filmis mängimine on täpsem, saladuslikum, peidetum, seal varjatakse palju rohkem ja näidatakse vähem. Tänapäeval tehakse palju ka sellist teatrit, kus lavastajad tahavadki, et mängitaks nagu filmis – väga napilt. Ja suur osa häid filminäitlejaid on head ka teatrilaval. Teater on näitlejale nagu treeningusaal või töötuba, see hoiab vormis.“ Foto: Vida Press

Tommi Korpela sai Soomes üleöö seksisümboliks 2007. aastal, kui ekraanile jõudis režissöör Aleksi Salmenperä film „Mehe töö“, kus Korpela kehastas meesprostituuti. Korraga teadsid kõik, kes on Korpela, ning arvasid teadvat sedagi, et tegemist on arvamusliidriga prostitutsiooni alal ning inimesega, kes mõtleb peaasjalikult ainult seksist.