Kristjan Hirmo tütar sai endale kauni ja kõlava nime 

"Nime osas vaidlused veel käivad, vanem õde on erinevaid variante terve vihiku täis kirjutanud," ütles Kristjan augustis portaalile sky.ee.

Täna hommikul teatas Hirmo Hommikuprogrammi eetris, et pisikese tüdruku nimi sai ajanappuse tõttu ära valitud. “Eile tuli nimi ära panna, sest seadus näeb ette, et tuleb esimese kuuga ära panna. Eile sain internetis nuppu vajutada. Uue lapse nimi on Elise,” paljastas Hirmo pärast pikka praadimist.