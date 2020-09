Eurovision 2021: kas käiku läheb stsenaarium A, B, C või D? 

Veebikülje Eurovision.tv teatel on Euroopa Ringhäälingute Liit ja Madalmaade riikliku ringhäälingu kanalid NPO, NOS ja AVROTROS järgmise aasta Eurovisioni laabumiseks välja töötanud neli stsenaariumi.

Ideaalis toimub Eurovision järgmise aasta mais Rotterdami Ahoy Arenal nagu igal aastal - kõik sõltub koroonapandeemia arengust. Poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. mail ning finaal 22. mail. Kõik lauljad ja delegatsioonid on kohal, antakse üheksa kontserti (koos peaproovidega) täismajale ning kavas on arvukalt tegevusi Rotterdamis ja selle ümbruses.

Kõik lauluvõistlusel osalejad peavad üksteisest 1,5 meetri kaugusele hoidma. Üheksa kontserti toimuvad plaanipäraselt. Publik on areenil, kuid distantsihoidmise lastakse saali vähem rahvast. Nende vahel, kes on pileti juba soetanud, korraldatakse loosimine. Kaotajatele makstakse piletiraha tagasi. Delegatsioonide suurus on piiratud. Tegevused Rotterdamis ja selle ümbruses kohandatakse vastavalt olukorrale.