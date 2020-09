Teatrifestival Talveöö Unenägu lükkub aasta võrra edasi 

Festivali juht Oliver Berg kommenteeris otsust järgmiselt: “Kuna Prantsusmaa on viimastel andmetel üks enim viirusest mõjutatud riike Euroopas ja soovime hoida festivaliprogrammis kõrget rahvusvahelist taset, näis kõige vastutustundlikuma otsusena seekordne festival aasta võrra edasi lükata. See tähendab, et järgmine Talveöö Unenäo festival võiks toimuda detsembris 2021.” Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa lisas: „See otsus ei tulnud loomulikult kergelt. Palju tööd on juba ära tehtud ja on äärmiselt kahju, et me selle töö vilju ei saa Eesti teatrihuvilistele esitleda. Aga COVID-19 olukorrale ausalt otsa vaadates ei näinud me lõpuks muud võimalust. Töö käib igatahes edasi – nüüd juba selle nimel, et õnnestuks festival läbi viia aasta hiljem, 2021. aasta detsembris.“