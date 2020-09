”Papi” sai värvilise ja äkilise visuaali Blond Tricksteri ehk Marta Vaariku dikteerimisel. ”Maian on huvitav karakter, tema olemusest õhkab sügavust, mida iga noore inimese sees ei paista ja see huvitab mind. Katsetasin, kuidas näeb välja video, kui on ainult suured ja väga suured plaanid – proovisin saada Maianile nii lähedale kui võimalik ja avada ta lahe attitude vaatajale. Võimalusi arvestades saime täitsa eheda video. Loomulikult ei oleks ma midagi teiud ilma vana hea sõbra Gerssimovita, kes on alati valmis mu geniaalsete ideedega kaasa tulema! Ja aitäh Leho Valmasele, kes on minu fänn, toetab alati ja kelle käest saab maailma parimat tehnikat! Cheers! Be happy ning ärge unustage, et nali ja naer ja iseenda mitte liiga tõsiselt võtmine on kõige tähtsam! Loodetavasti pakub meie koostöö naudingut ka vaatajale, siis olen tulemusega eriti rahul!”