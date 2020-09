Rase Chrissy Teigen avaldas kogemata lapse soo 

Teigeni ja laulja John Legendi esiktütar Luna on neljane, poeg Miles kahene. Chrissy rääkis neljapäevases videos oma fännidele, et arstid on määranud ta voodirežiimile, ning kasutas kõhubeebist rääkides meessoo asesõna he.

"See kõik [st rasedusaegsed tervisehädad] on veider, sest beebi on hästi-hästi terve. Ta on suur. Ta on ilmselt ... Uih! Kui rumal minust!" märkas Teigen, et oli saladuse välja lobisenud, ning kattis suu käega. Niisiis saavad Luna ja Miles endale väikese venna.