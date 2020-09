Grete Paia: enam ei oskagi suure hulga inimeste seas olla 

"Mul on plaan B olnud kogu aeg kõrval ja ma olen alati olnud seda meelt, et ma ikkagi soovin muusikat teha nii, et saan ise nautida seda ja fun'ida ega pea ainult sellest sõltuma," ütleb Paia ja lisab, et talle on abiks sotsiaalmeedia.

Laulja tõdeb, et koroonapandeemia on õpetanud distantsi hoidma ja rahvarohketes kohtades viibimine mõjub praegu harjumatuna."Huvitav on see, et ei oskagi enam olla suure hulga inimeste seas. Ebamugavustunne tekib," ütleb ta.