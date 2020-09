Tippsopran Anna Netrebko lamab Covid-19 tõttu haiglas 

"Olen Covid-19 tõttu viis päeva haiglas olnud ja saan varsti terveks," kirjutas lauljanna. "Kõik saab korda! See saatan pole nii hirmus, nagu kirjeldatakse." Netrebko mänedžer ütles New York Timesile, et tippsopran on olnud haige 9. septembrist saadik, kuid juba kosub.