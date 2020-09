Müstika SÜGISE ARMUHOROSKOOP: kes peab partneriotsinguks silmad lahti tegema, kes oma ihasid analüüsima? Triin Tael , täna, 18:00 Jaga: M

MIDA TOOB SÜGIS ARMURINDEL? Suvine kuumus on seljataga ja on aeg heita pilk sellele, mis on sügisel varuks. Foto: Vida Press

Mida toob algav sügis armu- ja romantikarindel? Millise tähemärgi esindaja peaks valmistuma kerglaseks afäärikeseks, kes aga võib loota pikaajalist, lausa abieluni viivat suhet? Veebikülg Cafe Astrology jagab nõuandeid.