Netflixi menusarja 21aastast tähte süüdistatakse lapsporno tegemises 

Süüdistuse kohaselt meelitas Harris alaealiselt lapspornot välja ajavahemikus 2018. aasta detsembrist 2020. aasta märtsini. Esmasel kohtumisel ütles ohver Harrisele, et on 13aastane. Süüdi mõistmisel ähvardab Harrist kuni 30aastane vabaduskaotus.

Kohtudokumentide teatel võttis Harris vestluses võimuesindajatega süüdistuse omaks ning tunnistas veel, et on saanud pornograafilisi kujutisi veel vähemalt 10-15-lt alaealiselt. Ent Harrise pressiesindaja eitab oma kliendi süüd ja kinnitab, et Harris asub oma maine puhastamiseks võitlusse. Esmaspäeval selgub, kas "Cheeri" täht jääb vahi alla või vabastatakse kautsjoni vastu.