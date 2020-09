Inimesed Marilyn Kerro kolis oma majja: tahtsin maja linnakärast eemal, kuid mitte liiga metsa sisse Kroonika , täna, 08:20 Jaga: M

Marilyn Kerro Foto: Erki Pärnaku

"Teadsin, et tahan oma maja Rakvere külje alla, mitte liiga metsa sisse, aga piisavalt linnakärast eemal. Jalutasin sõbranna ja poeg Kaiusega aasta aega mööda ühte tänavat ja visualiseerisin, et just siia võiks minu maja tulla, kui peaks mõni krunt vabanema," räägib pool aastat tagasi kahe lapse, kahe koera ja kassiga Rakvere külje alla oma majja kolinud nõid Marilyn Kerro Kroonika kodu-erile.