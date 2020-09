Kristiina Ojuland on taaskasutaja: olen nelja euroga leidnud imeilusa kleidi 

Kalleid brände kandva Ojulandi puhul on seda raske uskuda, kuid enda sõnul on ta veendunud taaskasutaja: "See pole minu jaoks vaid riiete või jalanõude küsimus, alles hiljuti leidsin Lasnamäe taaskasutuspoest väga kauneid lillepotte, mida mul just vaja oli. Positiivne on ka see, et raha läks heategevusse. Mõistan ka neid, kes ütlevad, et teadmata asjade päritolu, ei eelista nad taaskasutuspoode."