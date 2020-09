Gaute Kivistik: mul on kaine peaga autoga kilomeetreid vähem sõidetud, kui purjus peaga 

"Kaks aastat tagasi proovisin oma sünnipäeva puhul suutäie handsat," sõnas ta ja tõdes, et nende aastate jooksul on ta ära tarvitanud võib-olla ka kaks-kolm pudelit õlut. "Ma olen igati plussis – majja tuleb rohkem sisse kui läheb välja."

"Siiamaani on mul kaine peaga autoga kilomeetreid vähem sõidetud, kui purjus peaga, sest toona ei tulnud keegi selle peale, et võiks kaine peaga rooli istuda," tõdes ta, et keegi ei olnudki kunagi täiesti kaine.

Nii aastatega alkoholism kasvas. Gaute sõnas, et lõpuks hakkas organism kohanema ning ta võis ära juua lausa kaks pudelit viina päevas. "Nii sai söögi kõrvale joodud ja su meeleolu sellest ei muutu ei paremaks ega halvemaks. Keegi ei pannud seda tähele ka."

Sarnastes oludes olid Gaute sõnul päris paljud tema ametikaaslased. Ühel hetkel mõistis Gaute, et nii lõpetab ta kurvalt. "Ühel hetkel sai isu täis. See oli hästi kummaline hetk."

"Vanasti olid mul pudelid igale poole ära peidetud – töö juurde, autosse, linna peale, koju. Igal pool pidi olema võimalus võtta, siis oli jälle tore olla. Aga kõik läheb ühel hetkel tohutult keeruliseks. Kui sa tahad olla ametialaselt edukas ja samal ajal juua hästi palju viina, siis nende klapitamine on keeruline," sõnas Gaute, et pidi lõpuks nende kahel valima.