Hooldekodus Uno Loopi külastanud Heidy Tamme: mulle karjuti, et Uno on kohe-kohe suremas 

Hooldekodus ootasid teda ees Uno poeg Neeme, pojapoeg ja Uno minia. "Heidy Tamme, mis me kuuleme, te olete meie elu põrguks teinud!" karjus mu peale pojapoeg. "Kas te teate, et Uno on kohe-kohe minemas?" küsis pojapoeg ärritunult.