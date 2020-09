FILMISAADE „DUUBEL“ | Filmisõber, hoia sellest tragöödiast heaga eemale! 

Taaskord võtab „Duubel“ endale vahikoera rolli, hoiatades filmisõpru paraja tragöödia eest. Olgu öeldud, et me ei pea silmas mitte žanri, vaid elamust! Patriootidele on aga rõõmustav uudis, sest eestlased on taaskord ühe filmiga maha saanud.