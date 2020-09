ÕL VIDEO | Mis tunne on olla ilmateadustaja? 

Kõige olulisem on seista õige koha peal ning vaadata õigesse kaamerasse. Kogu aeg. Seda saan ma teada TV3 stuudios kaamera ees seistes, kui ma üritan silmanurgast käes olevat spikrit piiluda, sest silmad ei tohi kaamerast eemale rännata. Hääl küll väriseb, kuid õnneks mitte väga suure magnituudiga.

TV3 teatas augusti lõpus, et nad otsivad ilmateadustajat. Nii ma ärkangi sel päikselisel, kuid mõõduka tuulega pühapäeval vara, et hakata end sättima TV3 majja konkursi teise vooru - kõik välja valitud kandidaadid pidid ette valmistama kaheminutilise teksti, mida tuleb esitada kaamera ees ja soovitavalt peast, abivahendina võib käes hoida märkmetega paberit. Ma tegelikult ei soovi ilma teadustama hakata, kuid eksperimendi korras tahan ära proovida, mis tunne see on.

Pinge on suur ja kordan ettevalmistatud teksti veel TV3 maja eeski. Autost väljudes võtan suuna peaukse poole. Lukus uks ei aita pinge vastu kõige vähimatki. Õnneks saabub peagi alati särasilmne TV3 avalike suhete juht Annely Adermann, kes suunab meid stuudio poole. Enne veel, kui saame haarata nimesildid ja vaheuksest sisse astuda, palub Annely meil rivvi võtta, et saaks kõiki kraadida.