SVJATA VATRA 15 | Ruslan Trochynskyi: kütame laval sama tuliselt nagu algusaegadel 

Svjata Vatra koosseisu kuuluvad lisaks Ruslanile ka Juhan Suits, Karl-Heinrich Arro, Ats Tani ja Robin Mäetalu. “Oleme selle aja jooksul sõitnud väga palju ringi ja külastanud lausa 23 erinevat riiki, kus esindame Eestit ja Ukrainat ning tutvustame folkmuusikat, Ukraina ja Eesti muusika põimumist,” meenutavad bändi liikmed. “Lapsed sünnivad, lähevad lõpuks kooli,” muigab Ruslan ja viitab sellele, et aeg on olnud tõesti pikk ning ka bändiliikmete eraelus on toimunud 15 aasta jooksul suured muutused.