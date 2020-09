Keanu Reeves: „Matrix 4“ on armastuslugu 

56aastane Reeves naaseb Neo rolli ning lubab, et film tuleb põnev ja inspireeriv. Ta toonitas videolingi vahendusel BBC saates "The One Show", et kindlasti pole tegu algse "Matrixi" triloogia eellooga.

"Meil on imeline režissöör Lana Wachowski ja ta on kirjutanud imekauni stsenaariumi, mis on armastuslugu - see on inspireeriv," rääkis näitleja . "See on äratushüüd ja siin on mõnusat action'it."